مباحث القليوبية تكشف غموض السطو على محل للمصوغات

مراسل«ONA»:

نجحت مباحث القليوبية، فى كشف غموض حادث قيام مجهولين بالسطو وسرقة محل للمصوغات الذهبية بشبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث عاطل قام بكسر باب المحل وسرقة بعض المصوغات تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا من هانى سعيد فؤاد جورجى، صاحب محل الأميرة للمصوغات الذهبية الكائن بشارع ترعة الشابورى – دائرة القسم، بسرقة المحل خاصته والاستيلاء منه على كمية من المصوغات ولم يتهم أحدا بالسرقة، تم إخطار اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية.

وانتقل ضباط مباحث المباحث وبالفحص وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بالأقفال الخارجية وبالدخول للمحل تبين وجود باب ألوميتال بالداخل لا يوجد به أثر عنف وقرر صاحب المحل أنه كان مفتوح وتم العثور على عتلة حديدية داخل المحل.

ومن خلال تفريغ الكاميرات المثبتة داخل المحل أمكن تحديد شخص المتهم ويدعى محمود م ى” عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 8964 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م – سرقة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن المحتمل تردد المتهم عليها، والتى أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها عبارة عن 250 جرام ذهب خواتم و35 جرام ذهب حلقان بفردتين داخل كيس وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.