دعوى قضائية تطالب بإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين

أقام علي أيوب، محامٍ، اليوم الإثنين، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإضافة الرقم القومي إلى كارنية نقابة الصحفيين، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال أيوب – في دعواه – “يجب أن يتضمن الكارنيه جميع بيانات الصحفي، مثل الاسم كاملًا، والاسم الصحفي، المهنة، والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية، غير الحكومية، مأموريات الشهر العقاري، ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لأن من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم”.

وأكد مقيم الدعوى، أن الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.