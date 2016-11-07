محافظ دمياط يحيل مخالفات بعض المدارس للتحقيق

مراسل«ONA»:

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مخالفات بعض مدارس المحافظة للتحقيق، وكانت لجنة المتابعة قد قامت بالمرور على مدرسة شطا الإعدادية المشتركة، وتبين للجنة غياب أحد العاملين بدون إذن مسبق وتم التأكد من نظافة الفصول ودورات المياه والخزانات.

وبالمرور على مدرسة غيط النصارى الابتدائية تبين للجنة غياب 2 من العاملين، وانصراف 2 قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق، وقامت اللجنة بالتأكد من مدى نظافة الفصول ودورات المياه وتطهير الخزانات، وبالمرور على مدرسة التجارة الثانوية المتقدمة المشتركة تبين للجنة انضباط كل العاملين بالمدرسة ولكن لوحظ أن دورات المياه تحتاج لصيانة والخزانات لم يتم تطهيرها.

وقرر “المحافظ” إحالة المخالفين للشئون القانونية، للتحقيق ووجه مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه أعمال الصيانة وتطهير الخزانات.

ومن جانب آخر، افتتح ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط ، اليوم الاثنين، دورة المعلم المحترف التى تنظمها نقابة المعلمين بدمياط، برعاية جمال مسلم نقيب المعلمين بدمياط، وانتظم بالدورة عدد كبير من المعلمين بلغ مائتى معلم ومعلمة من مختلف الإدارات التعليمية، وبدأت الدورة بلقاء وكيل المديرية الذى ناقش مع المعلمين عدد من الموضوعات الهامة.

وأكد وكيل المديرية، أن الحالة الصحية لوكيل وزارة التربية والتعليم عطا خليفة مستقرة، والذى أصيب بوعكة صحية أمس دخل على أثرها مستشفى الجهاز الهضمى، وعد وكيل المديرية بلقاء المعلمين فى نهاية الدورة للتعرف على جدوى الاستفادة من الدورة والاستماع إلى مشاكلهم.