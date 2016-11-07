19 ديسمبر.. الحكم في الطعون المطالبة بحجب «يوتيوب» لمدة شهر

قررت المحكمة الإدارية العُليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المُقامة لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع “يوتيوب” لمدة شهر، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامس، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع “يوتيوب” لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم “محمد” صلى الله عليه وسلم.