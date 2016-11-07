وزير الإسكان يتفقد 504 وحدات إسكان اجتماعي بنصر النوبة

قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، بتفقد 504 وحدات إسكان اجتماعى تم الانتهاء منها بنصر النوبة، وجاهزة للاستلام.

وطمأن الوزير الحاجزين بأن الاستلام سيبدأ هذا الشهر، وأن التأخير كان بسبب انتظار تركيب عدادات المياه والكهرباء بالوحدات، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

ووجه الحاجزون الشكر للوزير، وسط أغانى “تسلم الأيادى، ويا حبيبتى يا مصر يا مصر”، وتوجهوا بالتحية للرئيس السيسى على هذا المشروع القومى الكبير، وعلى الفور طلب الوزير من مسئولى مشروع الاسكان الاجتماعى، ومديرية الاسكان بأسوان سرعة تسليم المواطنين خلال أيام.