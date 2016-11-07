أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الإسكان يتفقد 504 وحدات إسكان اجتماعي بنصر النوبة

Google+ Print
وزير الإسكان يتفقد 504 وحدات إسكان اجتماعي بنصر النوبة وزير الإسكان يتفقد 504 وحدات إسكان اجتماعي بنصر النوبة

الدكتور مصطفى مدبولي – وزير الإسكان (أرشيفية)

قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، بتفقد 504 وحدات إسكان اجتماعى تم الانتهاء منها بنصر النوبة، وجاهزة للاستلام.

وطمأن الوزير الحاجزين بأن الاستلام سيبدأ هذا الشهر، وأن التأخير كان بسبب انتظار تركيب عدادات المياه والكهرباء بالوحدات، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

ووجه الحاجزون الشكر للوزير، وسط أغانى “تسلم الأيادى، ويا حبيبتى يا يا مصر”، وتوجهوا بالتحية للرئيس السيسى على هذا المشروع القومى الكبير، وعلى الفور طلب الوزير من مسئولى مشروع الاسكان الاجتماعى، ومديرية الاسكان بأسوان سرعة تسليم المواطنين خلال أيام.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب