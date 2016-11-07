وزير الإسكان يسلم عقود 4920 وحدة بالإسكان الاجتماعي بأسوان

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، عددًا من عقود 4920 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى لمستحقيها بالمحافظة، ومدينة أسوان الجديدة.

وقال وزير الإسكان، عقب تجوله في شقة تم تأثيثها في محافظة أسوان،:”تم الانتهاء من تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان الاجتماعى، ويجرى الانتهاء من تنفيذ 2056 وحدة أخرى، موزعة كالتالى: 2832 وحدة بالصداقة الجديدة، و264 وحدة بدراو، و504 وحدات بنصر النوبة، و368 وحدة بإدفو، و1008 وحدات بكوم إمبو، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 2000 وحدة، ويجرى تنفيذ 2020 وحدة أخرى، في مدينة أسوان الجديدة، إضافة إلى تنفيذ 612 وحدة في مدينة توشكي الجديدة”.

وأضاف:”مشروع الإسكان الاجتماعى طفرة بكل ما تعنيه الكلمة، هذا مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، مشيرًا إلى أن الـ9 آلاف وحدة الموجودة بالمحافظة تكلفت نحو 1.4 مليار جنيه، بمبانيها الخدمية”.