إزالة 769 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بسمالوط فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سما لوط بالمنيا من رفع وإزالة عدد 769 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ9 قرى ( منقطين – بني غنى – طحا الأعمدة – قلوصنا- البيهو – بنى خالد – اسطال – بنى خالد –شوشه) خلال احد حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة داخل نطاق المحافظة .

أوضح جمال قناوى رئيس مركز ومدينة سمالوط أنه تم إزالة عدد 255 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 6 فدان 16 قيراط و6سهم و 5 حالات إصلاح زراعي وإزالة عدد 205 حالة تعدى على أملاك الدولة ، بالإضافة إلى 200حالة تعدى على أملاك الطرق و الصرف الصحي و45 حالة تعدى على أملاك الري وعدد25 حالة تقع داخل حرم مجرى النيل و34حالات تعدى على الثروة السمكية .

وأضاف رئيس المركز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكداً أن المجلس لايألو جهداً في التصدي لأي حالات تعدى على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة .