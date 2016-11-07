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إزالة 769 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بسمالوط فى المنيا

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إزالة 769 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بسمالوط فى المنيا إزالة 769 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بسمالوط فى المنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سما لوط بالمنيا من رفع وإزالة عدد 769 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ9 قرى ( منقطين – بني غنى – طحا الأعمدة – قلوصنا- البيهو – بنى خالد – اسطال – بنى خالد –شوشه)  خلال احد حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة داخل نطاق المحافظة .

أوضح جمال قناوى رئيس مركز ومدينة سمالوط  أنه تم إزالة عدد 255 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 6 فدان 16 قيراط و6سهم و 5 حالات إصلاح زراعي وإزالة عدد 205 حالة تعدى على أملاك الدولة ، بالإضافة إلى  200حالة تعدى على أملاك  الطرق و الصرف الصحي و45 حالة تعدى على أملاك الري  وعدد25 حالة تقع داخل حرم مجرى النيل  و34حالات تعدى على الثروة السمكية .

وأضاف رئيس المركز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكداً أن المجلس لايألو جهداً في التصدي لأي  حالات تعدى على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة .

 


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