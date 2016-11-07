الخارجية الإيرانية: لم نتلق طلبًا رسميًا من مصر لزيارة وزير البترول

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، أن طهران لم تتلق أى طلب دبلوماسى لزيارة وزير النفط المصرى إلى إيران.

وقال قاسمى فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى، اليوم الإثنين: "إننا لم نحصل على أية معلومات فى شأن زيارة وزير النفط المصرى إلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، ولم نتلق أى طلب حول هذه الزيارة ونعتبر هذه الاخبار بأنها تكهنات إعلامية".

وكانت وكالة "رويترز" ووسائل إعلام مصرية، ذكرت مساء أمس أن وزير البترول المصرى طارق المُلا قد توجه إلى أبو ظبى فى طريقه إلى طهران للبحث عن بديل نفطى بدلا من المشتقات البترولية التى توقفت السعودية عن إرسالها .

فيما نفت مصادر دبلوماسية إلى "اليوم السابع" سفر وزير النفط طارق الملا إلى طهران، مؤكدة أن وزير البترول موجود فى أبوظبى للمشاركة فى مؤتمر نفطى.