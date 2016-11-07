«المالية»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون «القيمة المضافة» الشهر الجاري

قال عمرو المنير نائب وزير المالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة سوف تصدر خلال الشهر الجاري.

وأضاف “المنير” خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية، أنه سوف يتم تقديم الاقرارت الضريبة من قبل الممولين خلال الفترة القادمة وبالتالى سوف يحتسب الحصيلة المبدئية منذ تطبيقا فى منتصف سبتمبر وحتى موعد تقديم الاقرارات.

وأضاف نائب وزير المالية على هامش مشاركته فى الندوة أن وزارة المالية تدرس كافة الافكار والمقترحات المتعلقة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ومن بينها الصعود بشرائح الضريبة التصاعدية من مستواها الحالى البالغ 22.5%، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مؤخرا تستهدف تشجيع جذب الاستثمار المحلى والاجنبى وهو ما تم على أساسه إقرار الحوافز الضريبية الأخيرة.