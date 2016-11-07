"البيشمركة" تبدأ عملية عسكرية لتحرير بعشيقة شمالى العراق

بغداد (أ ش أ)

شرعت قوات "البيشمركة" اليوم الاثنين، فى عملية عسكرية من أربعة محاور لتحرير مركز ناحية "بعشيقة"، والتى تبعد 20 كيلومترا شمال شرقى الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق، من قبضة تنظيم داعش الإرهابى وبإسناد من المدفعية وطيران التحالف الدولى.

وقالت مصادر عسكرية كردية "إن القوات وصلت إلى أحياء مدينة بعشيقة، التى تحاصرها من كافة الجهات منذ أسبوعين، وبدأت عملية الاقتحام للسيطرة عليها، وتمكنت من قتل 8 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة وتفجير سيارة مفخخة للتنظيم الذى يسيطر على الناحية منذ أكثر من عامين، وبتحريرها تكون البيشمركة على مشارف حى التحرير أول أحياء مدينة الموصل".

وأشارت إلى أن مسلحى (داعش) يستخدمون الأنفاق والانتحاريين والقناصة لعرقلة تقدم البيشمركة، وقدرت وجود 60 مسلحا وقيادات من (داعش) داخل مركز المدينة، وقتلت 11 إرهابيا خلال عملية التقدم والاشتباك مع مسلحى (داعش)، واعتقلت اثنين آخرين خلال محاولتهما الهروب باستخدام سيارة بين منطقتى بعشيقة وبحزانى.

وأضافت "أن قوات البيشمركة قصفت بالمدفعية مواقع (داعش) فى بعشيقة، كما نفذت طائرات التحالف الليلة الماضية واليوم غارات على مواقع التنظيم فى بعشيقة، بينما عمد عناصر التنظيم إلى حرق إطارات السيارات والنفط الخام لحجب الرؤية عن الطيران".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى قد زار أربيل أمس الأول قادما من منطقة الساحل الأيسر شرق مدينة الموصل بعد تفقده لقوات "مكافحة الإرهاب" بالمحور الشرقى لمعارك تحرير الموصل.. وبحث العبادى ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين قوات "البيشمركة" الكردية والقوات المسلحة العراقية، لاسيما فى المحور الشمالى لعملية تحرير الموصل على ضوء تحرير قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية لعدد من أحياء شرق الموصل.