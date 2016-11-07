مصرع 15 شخصًا وإجلاء الآلاف فى فيتنام بسبب السيول

قالت إدارة الحماية من الكوارث الطبيعية، اليوم الاثنين، أن 15 شخصًا لقوا حتفهم جراء السيول التى ضربت وسط فيتنام وأقاليمها الجنوبية. كما أسفرت السيول عن تشريد الآلاف وهناك ستة أشخاص فى عداد المفقودين.

وذكرت الإدارة فى تقرير أن السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي، أغلقت الطرق ودمرت أكثر من 200 منزل وأغرقت أكثر من 40 ألف منزل آخر فى 12 إقليما.

وقال التقرير أن المياه أغرقت نحو 29652 فدانا من الأراضى الزراعية فى حين نفق أكثر من 40 ألف من الماشية والدواجن أو جرفتهم المياه.

وقتلت السيول الناجمة عن أمطار غزيرة الشهر الماضى العشرات فى منطقة ها تنه فى وسط فيتنام وفى إقليم كوانج بنه وأغرقت أكثر من مئة ألف منزل.