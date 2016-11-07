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وزير النقل يعقد اجتماعًا لضبط و تنظيم أعمال النقل البري بعد زيادة أسعار الوقود

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14925449_726735310816798_8710984076682595235_nعقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق – رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى – نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع – رئيس هيئة ميناء دمياط – رئيس هيئة ميناء الإسكندرية – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية – ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين ( الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه) ، وذلك لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل على ضبط و تنظيم اعمال النقل البرى، و نظرا للزيادة التي طرأت على الوقود.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة ، حيث صرح وزير النقل أنه سيتم بحث افضل الطرق لحلها ، وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء والنتمية المحلية والبترول .

وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية و دمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ ، و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ، ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.

وقد أكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات، وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقة النهائية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر ، اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 % ، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية ، وكذلك تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع.

كما تم الإتفاق على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين ، وبرئاسة وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً.

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