ضبط 6 عناصر إخوانية خلال حملات أمنية بالقليوبية

مراسل«ONA»:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 6 عناصر إخوانية تنتمى للجماعة الإرهابية بدائرة المحافظة من بينهم 3 عناصر هاربين من أحكام قضائية بتهمة الانضمام للجماعة المحظورة وبحوزتهم بوسترات وشعارات رابعة وكتب دينية خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، تحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، للواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، بمتابعة الموقف الأمنى بنطاق المديرية فى ضوء ما تشهده الساحة الداخلية من أحداث ومستجدات نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وقيام العناصر الإجرامية السياسية بالاشتراك ومثيرى الفوضى بدعوات لوقفات احتجاجية ليوم 11 نوفمبر.

وعلى الفور قامت مأمورية من إدارة الأمن الوطنى بالقليوبية شارك العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، استهدفت بعض العناصر التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية بمناطق شبين القناطر والخانكة، وأسفرت عن ضبط “محمود ع ا” طالب بكلية علوم وحاسب آلى والمحكوم عليه فى القضية رقم 2575 جنايات مركز الخانكة انضمام لجماعة بالسجن 10 سنوات و”محمود.ا.ا” المحكوم عليه فى القضية رقم 9314 جنايات قسم الخصوص انضمام لجماعة بالسجن المؤبد و”شريف.ا.ع”، مبيض محارة والمحكوم عليه فى القضية رقم 19427 جنايات مركز الخانكة بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

كما استهدفت القوات كل من “محمد.ج.ح” صاحب محل مواد بناء وشقيقه “أحمد ج ح ” صاحب محل حدايد وبويات وتبين هروبهما وعثر بمحل سكنهما على نظارة ميدان معظمة وعدد 4 كتب دينية تحمل عنوان صحبة المرشد العام، كما تم ضبط “يحيى م ا ” صاحب محل بقالة و”محمد ح م ” طالب و”محمود ح ا ” موظف بالوحدة المحلية بعرب جهينة وبحوزته مبلغ 370 دولارا و18 بوستر لأحداث الحرس الجمهورى وفض ربعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأخطرت النيابة للتحقيق.