قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 17 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية وذكر نادي الأسير في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى اعتقال 5 أشخاص من القدس، و4 آخرين من بلدة حوسان غرب بيت لحم, وآخر من محافظة طولكرم.

وعلى صعيد آخر اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وحاولوا أداء إيماءات تلمودية، فيما تصدى مصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وكانت مجموعة من المستوطنين توقفت في منطقة باب الرحمة “الحرش” بين باب الأسباط والمصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك، وحاولت أداء طقوس صامتة، والقيام بإيماءات تلمودية مع شرح مستفيض حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.