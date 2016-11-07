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562 حادث سير فى ليلة واحدة بموسكو بسبب الثلوج

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562 حادث سير فى ليلة واحدة بموسكو بسبب الثلوج 562 حادث سير فى ليلة واحدة بموسكو بسبب الثلوج

ارشيفية

أعلنت إدارة شرطة مرور موسكو، عن تسجيل 562 حادثا مروريا خلال الليلة الماضية بسبب نزول كمية كبيرة من الثلوج.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن إدارة شرطة مرور العاصمة الروسية أوضحت أن 14 حادثا (من أصل 562) أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وحذرت إدارة شرطة المرور اليوم جميع السائقين من احتمال سوء الأحوال الجوية فى منطقة موسكو خلال الساعات المقبلة، ومن ازدياد سرعة الرياح ونزول كمية كبيرة من الثلوج، داعية إلى الالتزام بالقواعد المرورية وتوجيهات عناصر شرطة المرور، إضافة إلى الامتناع قدر الإمكان عن استخدام السيارات الشخصية فى ظل هذه الأوضاع المناخية الاستثنائية.

أ ش أ

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