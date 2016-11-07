أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الحكومة الهندية تعلن الطوارىء بسبب انتشار «الهواء السام»

Google+ Print
الحكومة الهندية تعلن الطوارىء بسبب انتشار «الهواء السام» الحكومة الهندية تعلن الطوارىء بسبب انتشار «الهواء السام»

ارشيفية

أعلنت الهندية حالة الطوارئ، بسبب مستويات خطيرة من تلوث الهواء السام الذى يهدد حياة سكان نيودلهي.

ونصحت الحكومة الهندية ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين ـ المواطنين التزام منازلهم، بالإضافة إلى إغلاق مواقع البناء ومحطات الكهرباء التى تعمل بالفحم لإعادة الوضع تحت السيطرة.

وتصنف نيودلهي بين أكثر مدن العالم تلوثا، وخلال الأسبوع المنصرم غطت طبقة من الضباب الدخاني المدينة وشكا الناس من التهاب فى العينين والحلق والرئتين.

وأدى دخان ناجم عن حرق مخلفات الزراعة فى الولايات المحيطة والألعاب النارية فى مهرجان ديوالى الهندوسي والأتربة الناجمة عن أعمال البناء وعودام السيارات، إلى ارتفاع مستوى جسيمات (بي.إم 2.5) وهى أخطر الجسيمات الملوثة للهواء أكثر من 15 مرة عن الحد الآمن، ويعادل تدخين 40 سيجارة يوميا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل