الحكومة الهندية تعلن الطوارىء بسبب انتشار «الهواء السام»

أعلنت الحكومة الهندية حالة الطوارئ، بسبب مستويات خطيرة من تلوث الهواء السام الذى يهدد حياة سكان نيودلهي.

ونصحت الحكومة الهندية ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين ـ المواطنين التزام منازلهم، بالإضافة إلى إغلاق مواقع البناء ومحطات الكهرباء التى تعمل بالفحم لإعادة الوضع تحت السيطرة.

وتصنف نيودلهي بين أكثر مدن العالم تلوثا، وخلال الأسبوع المنصرم غطت طبقة من الضباب الدخاني المدينة وشكا الناس من التهاب فى العينين والحلق والرئتين.

وأدى دخان ناجم عن حرق مخلفات الزراعة فى الولايات المحيطة والألعاب النارية فى مهرجان ديوالى الهندوسي والأتربة الناجمة عن أعمال البناء وعودام السيارات، إلى ارتفاع مستوى جسيمات (بي.إم 2.5) وهى أخطر الجسيمات الملوثة للهواء أكثر من 15 مرة عن الحد الآمن، ويعادل تدخين 40 سيجارة يوميا.