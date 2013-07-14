«ماسبيرو» ينفى بيع أى ترددات إذاعية لمعتصمى «رابعة»

كتب : انتصار حسنى منذ 10 دقائق

نفى شكرى أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الأخبار التى تم إعلانها أمس الأول من على منصة رابعة العدوية، حيث المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول مرسى، التى تؤكد أنهم بصدد إطلاق إذاعة تحمل عنوان «هنا رابعة» على تردد 100 إف إم. وقال «أبوعميرة» لـ«الوطن» إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يقم ببيع أى ترددات إذاعية، سواء الآن أو فيما مضى، وأن تردد 100 إف إم خاص بإذاعة القرآن الكريم، كما أن لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تمنع بشكل نهائى بيع أى ترددات إذاعية لأى جهات خاصة. وأضاف أن جميع الترددات الإذاعية على موجات «إف إم» مملوكة للاتحاد، ويتم إدخال شركاء فى بيع الوقت الإعلانى فقط، وهذا أيضاً يتم وفقاً للقانون ولوائح الاتحاد عن طريق مزايدة إعلانية معلنة ومعروفة للجميع.