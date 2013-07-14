أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

«ماسبيرو» ينفى بيع أى ترددات إذاعية لمعتصمى «رابعة»

Google+ Print
«ماسبيرو» ينفى بيع أى ترددات إذاعية لمعتصمى «رابعة» «ماسبيرو» ينفى بيع أى ترددات إذاعية لمعتصمى «رابعة»

كتب : انتصار حسنى منذ 10 دقائق

نفى شكرى أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الأخبار التى تم إعلانها أمس الأول من على منصة رابعة العدوية، حيث المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول مرسى، التى تؤكد أنهم بصدد إطلاق إذاعة تحمل عنوان «هنا رابعة» على تردد 100 إف إم. وقال «أبوعميرة» لـ«الوطن» إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يقم ببيع أى ترددات إذاعية، سواء الآن أو فيما مضى، وأن تردد 100 إف إم خاص بإذاعة القرآن الكريم، كما أن لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تمنع بشكل نهائى بيع أى ترددات إذاعية لأى جهات خاصة. وأضاف أن جميع الترددات الإذاعية على موجات «إف إم» مملوكة للاتحاد، ويتم إدخال شركاء فى بيع الوقت الإعلانى فقط، وهذا أيضاً يتم وفقاً للقانون ولوائح الاتحاد عن طريق مزايدة إعلانية معلنة ومعروفة للجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن