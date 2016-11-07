أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث الوراق» لـ 15 نوفمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث الوراق» لـ 15 نوفمبر تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث الوراق» لـ 15 نوفمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل مُحاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون بالوراق إلى جلسة ١٥ نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لرد المحكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين – البالغ عددهم 3 – عدة تهم منها:” الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن، والاشتراك – عمدًا – في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية، طلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص”.

يُذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحي مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، حيث زرعوا قنبلة استعدادًا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط أطلق عليهم المتهمون وابلًا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبطهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا