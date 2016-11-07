تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث الوراق» لـ 15 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل مُحاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون بالوراق إلى جلسة ١٥ نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لرد المحكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين – البالغ عددهم 3 – عدة تهم منها:” الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن، والاشتراك – عمدًا – في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية، طلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص”.

يُذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحي مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، حيث زرعوا قنبلة استعدادًا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط أطلق عليهم المتهمون وابلًا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبطهم.