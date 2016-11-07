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اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين فى كراتشي

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اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين فى كراتشي اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين فى كراتشي

الشرطة الباكستانية

اشتبكت قوات الشرطة الباكستانية مع عدد من المتظاهرين فى مدينة كراتشي، اليوم الاثنين، خلال مظاهرة احتجاجًا على اعتقال قادة دينيين وسياسيين.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية، أن الشرطة اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين أوقفوا حركة المرور على الطريق السريع، فيما رشق المتظاهرون افراد الشرطة بالحجارة وعرقلوا حركة المرور.

واعتقلت قوات الشرطة أربعة من المتظاهرين خلال الاشتباكات، التى بدأت فى وقت مبكر من صباح اليوم ولا تزال جارية.

وكانت القوات الباكستانية قد اعتقلت سيد أحمد، إقبال زعيم مجلس وحدة المسلمين وتاج حنيف زعيم جماعة أهل السنة إلى جانب 40 من المشتبه بهم فى مداهمات ليلية بكراتشي.

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