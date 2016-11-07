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الليلة .. «إتفرج يا سلام» يناقش فيلم «عيني رأت»

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الليلة .. «إتفرج يا سلام» يناقش فيلم «عيني رأت» الليلة .. «إتفرج يا سلام» يناقش فيلم «عيني رأت»

صورة من الحدث

كتب: هاني صابر

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام”، في حلقة الليلة، الذي يُذاع في الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين من كل أسبوع على شاشة القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري، الناقد السينمائي خالد محمود والمخرجة الشابة هند عبد الستار لعرض ومناقشة الفيلم الروائي القصير “عيني رأت”، الذي حصد المركز الثاني في مهرجان صلاح جاهين بساقية الصاوى، كما حصل على شهادة تقدير من مهرجان الطلاب الاول بالجامعة الحديثة.

والفيلم مأخوذ عن الرباعية الشهيرة للشاعر الكبير صلاح جاهين التي يقول فيها :”عيني رأت مولود على كتف أمه يصرخ..تهنن فيه،يصرخ.. تضمه، يصرخ تقول يا بني ما تنطق كلام .. ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه” !.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج بد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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