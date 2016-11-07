أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور.. وصول 2331 سائحًا لميناء الإسكندرية

Google+ Print

14908403_726744350815894_6173493580353238667_n

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا خلال هذه الأيام في حركة السياحة، حيث وصلت اليوم الاثنين، الباخرة السياحية المالطية “mein.schiff 3″، على متنها 2331 سائحًا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 818 فرد، ويبلغ طول هذه السفينة 962 قدم ، وغاطسها 27 قدم.

 

وأضاف الغندور أن الفوج السياحي وصل إلى الميناء قادما من ميناء انطاليا بتركيا ، وأن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت برنامجا حافلا لأفراد الفوج يتضمن استقبال بفرقة الفنون الشعبية وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية ، ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

وقام اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد الدقاق نائب رئيس الهيئة، واللواء إبراهيم الشناوي مدير أمن الميناء باستقبال السفينة والسائحين ، ووجه اللواء عطية بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلي الميناء في سهولة ويسر.

14925767_726744347482561_6008030230256569615_n 14908403_726744350815894_6173493580353238667_n 14915307_726744244149238_3615227907289585123_n 14937211_726744250815904_471503544958780769_n 14908373_726744247482571_9151882773997238218_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا