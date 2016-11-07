صور.. وصول 2331 سائحًا لميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا خلال هذه الأيام في حركة السياحة، حيث وصلت اليوم الاثنين، الباخرة السياحية المالطية “mein.schiff 3″، على متنها 2331 سائحًا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 818 فرد، ويبلغ طول هذه السفينة 962 قدم ، وغاطسها 27 قدم.

وأضاف الغندور أن الفوج السياحي وصل إلى الميناء قادما من ميناء انطاليا بتركيا ، وأن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت برنامجا حافلا لأفراد الفوج يتضمن استقبال بفرقة الفنون الشعبية وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية ، ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

وقام اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد الدقاق نائب رئيس الهيئة، واللواء إبراهيم الشناوي مدير أمن الميناء باستقبال السفينة والسائحين ، ووجه اللواء عطية بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلي الميناء في سهولة ويسر.