رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في سوريا والعراق

بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي وآخر التطورات في سوريا والعراق.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أوردته صحيفة “ديلي صباح” التركية بأن أكار ونظيره دانفور تبادلا خلال اجتماعهما في مقر رئاسة الأركان بأنقرة وجهات النظر حول مواضيع إخراج تنظيم “ب ي د” (الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني”بي كيه كيه” من مدينة منبج (شرقي حلب) وآخر التطورات في مدينة الرقة (شمال شرقي سوريا).

كما تطرقا إلى عملية استعادة مدينة الموصل وأنشطة “ب ي د” في سوريا والعراق وخطر الصراع الطائفي في المنطقة وشددا على ضرورة “حماية وحدة أراضي سوريا والعراق وأهمية الحرب المشتركة ضد الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية تقديم التحالف الدولي الدعم الجوي لعملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 أغسطس الماضي, كما بحثا سبل التعاون المشترك لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق, خاصة في منبج والرقة.

ولفت الجانب التركي إلى مدى حساسية تركيا تجاه قضاء “سنجار” ومدينة “تلعفر” شمالي العراق ومتابعة ما يجري فيهما باهتمام، معربا مجددا عن انزعاج أنقرة من الأنشطة المستمرة لمنظمة “فتح الله جولن” في أمريكا.