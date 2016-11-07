اليوم.. انطلاق بورصة لندن.. ووزير السياحة يعرض إجراءات تأمين المطارات

تنطلق فعاليات بورصة لندن للسياحة اليوم الاثنين، من العاصمة البريطانية لندن، وتشارك مصر فى المعرض بجناح مساحته 360 متر مربع و75 متر مربع علوى، وسوف يشارك فى الجناح 18 شركة و26 فندقا بالإضافة إلى مصر للطيران واتحاد الغرف السياحية، ومحافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، الوادى الجديد.

ويترأس يحيى راشد وزير السياحة، وفدا من القطاع السياحى الحكومى والخاص، للمشاركة فى فعاليات البورصة، حيث أكد الوزير على أهمية المشاركة المصرية فى المعرض السياحى الدولى WTM الذى يشارك فيه كبار المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة فى قطاع السياحة، لافتا إلى أن المعرض يُعد ثانى أكبر البورصات الدولية بعد معرض ITB فى ألمانيا ويُعزز من فرص التواصل الفاعل مع شركاء المهنة.

كما يعلن الوزير على هامش انطلاق البورصة القواعد الجديدة لدعم الطيران العارض خلال الاجتماعات التى يعقدها مع المهنيين من شركات الطيران ومنظمى الرحلات، والفنادق، وصناع القرار السياحى.

كما أكد الدكتور طالب الرفاعى أمين عام منظمة السياحة العالمية، على دعم مصر خلال مشاركته فى جلسة نقاش دولية تحت عنوان "الأمن والأمان فى السفر" تضم 40 وزير سياحة وأبرز 60 رجل أعمال حول العالم يعملون فى مجال صناعة السياحة، تنعقد على هامش بورصة لندن للسياحة، لافتا إلى أنها فرصة جيدة لقيام يحيى راشد وزير السياحة بعرض تجربة مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى تأمين المطارات والمدن السياحة، علاوة على مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد على هامش البورصة .

ويتضمن المعرض برنامجا حافلا بالأنشطة المرتبطة بقطاعى السفر والسياحة، ويشارك فى المعرض أكثر من 186 دولة، إضافة إلى مجموعة ضخمة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالسياحة من مختلف أرجاء العالم.

ويساهم المعرض فى تعريف الزوار بوجهات سياحية جديدة ضمن أنماط مختلفة، وتسليط الضوء على أهمية السياحة المتخصصة، ويشكل منصة لبناء الصلات مع مختلف الزوار ضمن قطاع السياحة والسفر العالمية، بجانب توفير فرصة للقاء هيئات السياحة ووكالات السفر وعقد صفقات بينهما.

وطبقا لآخر الإحصاءات التى سجلت حول حجم العقود والإتفاقيات التى أبرمت خلال معرض سوق السفر العالمى العام الماضي، فقد حقق ما يقرب من 2.5 مليار جنيه إسترليني، ليكون على رأس أهم الفعاليات الدولية التى تعقد فى لندن من حيث إبرام العقود والاتفاقات، حيث يقدم فرصة لإلتقاء الوجهات السياحية وتعريف بعضها ببعض والتمهيد لصفقات سياحية كبرى ما بين هيئات السياحة والعملاء وكلاء السفر.