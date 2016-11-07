عودة 275 مصريًا ووصول 150 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، عودة 275 مصريًا ووصول 150 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مدير أمن مطروح – في تصريح اليوم الاثنين- إن المنفذ استقبل 275 مصريًا بينهم 227 وصلوا بشكل شرعي و48 غير شرعي، بينما تم إنهاء إجراءات سفر 979 شخصًا بينهم 324 مصريًا و655 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ “من وإلى” ليبيا.

وأضاف، أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 120 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي ، وإنهاء إجراءات وصول 150 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

أ ش أ