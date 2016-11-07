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15 نوفمبر.. نظر دعوى «الكتاتني» لبطلان قرار تشكيل لجنة حصر أملاك الأوقاف

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15 نوفمبر.. نظر دعوى «الكتاتني» لبطلان قرار تشكيل لجنة حصر أملاك الأوقاف 15 نوفمبر.. نظر دعوى «الكتاتني» لبطلان قرار تشكيل لجنة حصر أملاك الأوقاف

ابراهيم محلب (أرشيفية)

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من القيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف، وتمكين هيئة الأوقاف المصرية وحدها بكافة الاختصاصات طبقاً للقانون جلسة 15 نوفمبر الجاري.

وقالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم 300 لسنة 2016 في 1 يوليو الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية كل من وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراضى أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات.

 

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