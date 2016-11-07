أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اجتماع بـ«الري» لتفقد جاهزية المرافق والمنشآت ومحطات الرفع بالبحيرة وغرب الدلتا

Google+ Print
اجتماع الإدارة المركزية للري

اجتماع الإدارة المركزية للري

اجتمع بالإدارة المركزية للري كلٌ من المهندس محمد أبو الفتوح، رئيس قطاع الري للوجه البحري، العميد عمرو محمودن ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس علي عبد الحفيظ، رئيس الإدارة المركزية لري البحيرة، المهندس إبراهيم سلمان، رئيس الإدارة المركزية لصرف غربا لدلتا، والمهندس محمد عبد العاطي، رئيس الإدارة المركزية لمحطات الميكانيكا والكهرباء بغرب الدلتا، فضلًا عن مديري عموم إدارات الري والصرف بالبحيرة.

وتناول الاجتماع استعراض خطة الوزارة وجهودها على مدار العام للاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وانضم للاجتماع – وفقًا للبيا ن الصادر اليوم الإثنين – النائب علي عبد الواحد عتمان، لبحث مشكلة بسطرة، حيث تم التوجه مباشرةً – عقب الاجتماع – لتفقد الأعمال بالموقع والالتقاء بالأهالي، وتم التوصل معهم لآليات فورية لحل المشكلة، فضلًا عن الاتفاق على عقد اجتماع مع الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة للإسراع بتنفيذ الحلول بالتعاون مع الوزارة.

وتم – خلال الجولة – تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمجرور إدكو.

اجتماع الإدارة المركزية للري

اجتماع الإدارة المركزية للري

الجولة التي أعقبت الاجتماع

الجولة التي أعقبت الاجتماع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا