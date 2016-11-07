اجتماع بـ«الري» لتفقد جاهزية المرافق والمنشآت ومحطات الرفع بالبحيرة وغرب الدلتا

اجتمع بالإدارة المركزية للري كلٌ من المهندس محمد أبو الفتوح، رئيس قطاع الري للوجه البحري، العميد عمرو محمودن ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس علي عبد الحفيظ، رئيس الإدارة المركزية لري البحيرة، المهندس إبراهيم سلمان، رئيس الإدارة المركزية لصرف غربا لدلتا، والمهندس محمد عبد العاطي، رئيس الإدارة المركزية لمحطات الميكانيكا والكهرباء بغرب الدلتا، فضلًا عن مديري عموم إدارات الري والصرف بالبحيرة.

وتناول الاجتماع استعراض خطة الوزارة وجهودها على مدار العام للاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وانضم للاجتماع – وفقًا للبيا ن الصادر اليوم الإثنين – النائب علي عبد الواحد عتمان، لبحث مشكلة بسطرة، حيث تم التوجه مباشرةً – عقب الاجتماع – لتفقد الأعمال بالموقع والالتقاء بالأهالي، وتم التوصل معهم لآليات فورية لحل المشكلة، فضلًا عن الاتفاق على عقد اجتماع مع الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة للإسراع بتنفيذ الحلول بالتعاون مع الوزارة.

وتم – خلال الجولة – تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمجرور إدكو.