محافظ القاهرة يصل الأسمرات لإفتتاح الملتقى التوظيفى الأول بـ 4 آلاف فرصة عمل

وصل منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إلى حى الأسمرات بالمقطم، لحضور الملتقى التوظيفى الأول بحى الأسمرات، المقام تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وتحت إشراف المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة لتوفير ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل لأهالى الحى الجديد.

وتعرف المهندس عاطف عبد الحميد فور وصوله على الشركات المنفذة والمشاركة فى الملتقى لتوفير فرص العمل، وهى: أمريكانا وفندق سفير وشركة gfs و شركة tevet egypt والشركة السويسرية للملابس الجاهزة.

وتحدث المحافظ مع ممثل وزارة الصناعة والتجارة والذى أكد له أن هذه الشركات ستوفر فرص عمل وتأمينات صحية واجتماعية ووسائل النقل لنقلهم إلى مقر أعمالهم.