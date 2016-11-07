وزير الري يلتقي محافظ الوادي الجديد‎ لبحث ملف السيول

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود العشماوي، محافظ الوادي الجديد.

وناقش اللقاء – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – دراسة السيول والأمطار التي سقطت على محافظة الوادي الجديد في الفترة الأخيرة، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المجتمعات القائمة في المحافظة، والتي لم تكن من المحافظات التي تستقبل مثل هذه السيول والإمطار.

وتضمن الاجتماع، الاطمئنان على انخفاض المناسيب في بحيرة موط، وجاهزيتها لاستقبال مياه إضافية في حال زادت كميات مياه الصرف الزراعي الواردة إليها أو في حال حدوث أمطار غزيرة مرة أخرى.

وأشار عبد العاطي، إلى أنه يجري – حاليًا – عمل توسعة للبحيرة لمساحة تبلغ 15 فدان لتزيد من القدرة الاستيعابية للبحيرة، حيث تدخل هذه المساحة الإضافية الخدمة خلال 15 يومًا.

كما أشار اللواء عشماوي، إلى أنه تم الاتفاق مع احد المستثمرين على تأجير مساحة عشرة ألاف فدان كحق انتفاع يتم ريها من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها إلى بحيرة موط، مما يساهم في تنمية مستدامة في المنطقة وفي الوقت نفسه تخفيض كميات مياه الصرف الزراعي التي تصل إلى البحيرة.

وتناول الاجتماع مناقشة الحاجة لاستكمال بعض تغطيات المصارف داخل الكتل السكنية، حيث أكد وزير الري أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المصارف في محافظة الوادي الجديد