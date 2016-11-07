"تعليم القليوبية": الانتهاء من تسكين 5335 طالبًا بالمدارس الرسمية للغات

القليوبية - حسن عفيفى

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم تسكين جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات للمتقدمين بالمدارس الرسمية للغات، بكافة إدارة المحافظة باستثناء إدارتى شرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وجارى الانتهاء من التسكين خلال الأيام المقبلة.

فيما أكد عادل عطية مدير عام التعليم العام، أن عدد المتقدمين للمستوى الاول لرياض الأطفال بكافة المدارس الرسمية للغات عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧م على مستوى ١٢ إدارة تعليمية هو ١٨ ألف و٥٤٠ طفلا منهم ١٢ ألف و٦٢٩ طفلا فوق سن الخمس سنوات.

وأوضح أن إدارات (الخصوص - الخانكة - العبور - كفر شكر - شبين القناطر - بنها - غرب شبرا - قها - طوخ) قامت بحل مشكلة من هم فوق الخمس سنوات، وفقًا لتأشيرة محافظ القليوبية، وتم قبول ( ٥٣٣٥) طفلا بتلك الإدارات، وتبقت إدارتى شرق شبرا الخيمة التعليمية باجمالى ٢١٠٠ طفلًا، وجارى فتح ٤٢ قاعة بالإدارة والقناطر الخيرية باجمالى عدد متقدمين ٨٥٠ طفلا وجارى توفير ١٧ قاعة بمدارس الإدارة، وباجمالى ٢٩٥٠ طفلاً و٥٩ قاعة بالادارتين.

وأضاف أن أزمة الطلاب فى قوائم الانتظار فوق سن الخمس سنوات انتهت بكل الإدارات وجارى تسكين جميع الأطفال داخل القاعات.