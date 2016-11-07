بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين غذائية للعاملين بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

بدأت القوات المسلحة فى توزيع 800 كرتونة غذائية مدعمة للعاملين بجامعة أسيوط، والتى تم طرحها فى محافظات الجمهورية بنصف ثمن تكلفتها الحقيقة، وذلك فى إطار مساعى الدولة للحد من ارتفاع الأسعار وجهود القوات المسلحة فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وفى نفس السياق، شدد محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على توفير سبل الرعاية الاجتماعية للعاملين بها والمساهمة فى تحسين أوضاعهم المعيشية ومعاونتهم فى مواجهة الأعباء الاقتصادية التى قد تواجههم، وفى هذا الإطار بدأت القوات المسلحة بتوزيع 800 كرتونة غذائية مدعمة للعاملين بالجامعة، وذلك فى اليوم الأول فقط ، موضحاً أن الجامعة قد توجهت بطلب إلى المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط لتخصيص عدد من الكراتين الغذائية المدعومة، مشيراً إلى أنه من المقرر استمرار توفير الكراتين يومياً وحتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك أمام صالة الامتحانات بكلية الهندسة .