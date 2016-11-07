«الهلالي الشربيني»: نعمل على تحسين جودة الحياة المدرسية وتكنولوجيا التعليم

أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، فقد تم إصدار القرار الوزارى رقم (287) بتاريخ 19/9/2016 لتفعيل لائحة الانضباط المدرسى للعام الدراسى الحالى 2016/2017.

وأضاف الوزير، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن الوزارة استهدفت تطوير القناة التعليمية؛ من خلال إتاحة خدمة التواصل والتفاعل بين الطالب والمعلم أثناء الشرح، واختيار أفضل المعلمين للعمل بالقناة. كما وجه بتطويرها بشكل مستمر من حيث الشكل والمضمون؛ حتى يمكن من خلالها جذب التلاميذ وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وفيما يتعلق بتوظيف تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلى فى العملية التعليمية، فإنه تم توفير (19832) فصلًا مطورًا بالمرحلة الإعدادية، والثانوية، بالإضافة إلى توفير (5099) معمل حاسب آلى بالمرحلة الابتدائية، والإعدادية، وتوفير خدمة الإنترنت بها.

وأشار الهلالي إلى أنه تم تحويل (80%) من الكتب المدرسية للشهادات العامة بنظام المناهج التفاعلية، وتم إتاحتها على الموقع الرسمى للوزارة، بالإضافة إلى إنشاء موقع لكل مدرسة من مدارس التعليم الثانوى العام، وإنشاء البوابات الإلكترونية لكل مديرية تعليمية، وتوفير خدمة الانترنت لعدد (3000) مدرسة بالمرحلة الإعدادية.

وأكد الهلالي أن برنامج الوزارة 2016/2017 يستهدف استكمال إتاحة مصادر التعلم الإلكترونية التفاعلية (للطالب، والمعلم، والفصل)، واستكمال المناهج الالكترونية التفاعلية للشهادات العامة (الابتدائية – الاعدادية – الثانوية)، بالإضافة إلى استكمال النسخ الإلكترونية للكتب المدرسية لجميع المراحل ،لافتًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الفني للنظام التكنولوجي استكمالًا لتحديث البنية التحتية التى تخدم نظم المعلومات الإدارية.