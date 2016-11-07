بدء جلسة محاكمة وزير الرى الأسبق لاتهامه بإهدار 37 مليار جنيه

كتب سليم على

وصل، وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، الى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهره، لحضور جلسه محاكمته بتهمة تسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام.

كانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة الوزير الاسبق، لجلسة اليوم ، للاطلاع واستدعاء الشهود.



> تنظر الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الاموال العامة واسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.



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