حرس الحدود يضبط 674 مهاجر غير شرعي عبر الحدود الغربية والجنوبية وكمية من المخدرات

أعلن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، عن تمكن قوات حرس الحدود من ضبط 674 مهاجر غير شرعي عبر الحدود الغربية والجنوبية، منهم (665) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة فى المنطقة الغربية العسكرية، و(9) سودانيين عبر الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وقال المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” اليوم الإثنين: ”واصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل إصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، حيث تمكنت عناصر حرس الحدود المكلفة بتأمين المعابر والمعديات بنطاق الجيش الثانى الميدانى من ضبط (11) سيارة عثر بداخلها على كميات من المواد المخدره تقدر بـ (40) كجم من مادة الهيروين المخدر ، و(4) كجم من جوهر الحشيش وكميات من نبات البانجو المخدر وكميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية”.

وأضاف البيان: “كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى من ضبط (8) سيارات عثر بداخلهم على (5422) لفافة لنبات البانجو المخدر تزن (11758.5) كجم و(2500) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية وعدد من المعدات وماكينات توليد الكهرباء ومواتير سحب المياة وقطع غيار السيارات المهربة بطرق غير قانونية إلى داخل سيناء”.

وتابع البيان: “وفى المنطقة الغربية العسكرية نجحت عناصر حرس حدود فى ضبط (23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب محملة بـ (47816) قاروصة سجائر و(200) ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و(48) ألف قرص تامول وكميات من جوهر الحشيش المخدر وكميات من المشغولات الفضية تزن (890) كجم ، فضلاً عن أجهزة إتصال بالقمر الصناعى وأجهزة ووحدات كهربائية مهربة وضبط (665) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات”.

واختتم المتحدث العسكري بيانه: “وتمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط (4)عربات تستخدم فى أعمال التهريب عثر بداخلها على (325) عبوة لجوهر الحشيش المخدر وبندقية آلية عيار “7.62×39″ مم وبندقية آلية (FN) و بندقية خرطوش و(6) خزنة آلية و(2) بندقية صيد وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، وضبط عملية صيد جائر فى منطقة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر ، كما تم ضبط (2) جهاز للكشف عن المعادن وكمية كبيرة من الحجر الصخرى الذى يستخرج منه خام الذهب ، والقبض على (9) سودانيين خلال محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية ، وقد تم عرض جميع وقائع الضبط على النيابات المختصه لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها”.