وكيل "طاقة البرلمان": إعلان التعاقد مع شركة بترولية عملاقة خلال أيام

كتب أمين صالح

أعلن عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه خلال أيام سيتم الإعلان رسمياً عن تعاقد مصر مع شركة بترولية عملاقة لتوفير احتياجات مصر البترولية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العرض الجديد سيكون مشابهاً لكل الشروط التى كانت موجودة فى عقد وزارة البترول مع شركة أرامكو السعودية.

وقال "بركات"، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن العقد مع الشركة الجديدة سيكون لمدة مماثلة لعقد أرامكو، أى لخمس سنوات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحركت منذ مطلع أكتوبر الماضى لتوفير الاحتياجات البترولية بعد توقف إمدادات شركة أرامكو.

وأضاف "بركات" أن أرامكو لم يعد لديها إمكانية لضخ المواد البترولية لمصر، ونحن نحترم قراراها وليس لدينا أى مشكلة فى هذا الأمر على الإطلاق.

وكان مسئول فى الهيئة المصرية العامة للبترول قال لرويترز اليوم الاثنين، إن أرامكو الحكومية السعودية - أكبر شركة نفط فى العالم - أبلغت الهيئة منذ أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر".