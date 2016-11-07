وكيل التعليم بجنوب سيناء: أدعو الـ26 معلما للتقدم لمسابقة 500 مدرس

كتب محمود طه حسين

أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية لم تستغن عن 26 معلما ويعملون بالعقد فى بعض مدارس المحافظة، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة داخلية لتعيين 500 معلم فى تخصصات معينة لسد العجز وذلك ضمن الأعداد المتبقية من مسابقة الـ"30 ألف معلم.

وقال وكيل الوزارة فى تصريحات حاصة لـ" اليوم السابع"، أنه طالب المعلمين بالتقدم فى المسابقة، حيث تم فتح باب التقدم الكترونيا على موقع المديرية من 1 نوفمبر الجارى وحتى 15 من نفس الشهر، مضيفا أن هناك قواعد للمفاضلة نص عليها القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته سيتم وضعها فى الاعتبار عن اختيار المتقدمين للمفاضلة بينهم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه من المتوقع أن يتم تعيينهم فى المسابقة، نظرا لعدم وجود أعداد تكفى العدد المطلوب وهو 500 معلم، مشيرا إلى أن بعضهم متخوف من ضوابط المسابقة التى وضعها المحافظ ولكن من لم تنطبق عليه الشروط سيتم التعاقد معه، مؤكدا لا توجد استثناءات لأحد.

وقال عقل إنهم يطالبون بتزكيتهم فى المسابقة وأن تكون لهم الأولوية ولكن هناك شروط وضوابط وضعها القانون سيتم مراعاتها، مشيرا إلى أن ال" 26 معلم، تم التعاقد معهم بالحصة خلال السنوات السابقة وبعد صدور قرار بعدم التعاقد بالحصة فى المدارس تم إرسال أسمائهم إلى الوزارة لتثبيتهم وأكدت الوزارة عدم انطباق الشروط عليهم لعدم استكمالهم عامين من تاريخ التعاقد حتى يتم تعيينهم.

وأوضح أنه بعد صدور قرار عدم التعاقد مع أى شخص بالحصة، لم تستطع المديرية التعاقد معهم مرة أخرى، ولكن تم توفير بند مالى من صناديق المحافظة وعملوا لمدة 6 شهور خلال فترة الدراسة أى مدة منقطعة ولم تنطبق عليهم شروط التعاقد ولكن هناك فرصة حقيقية لتصحيح موقفهم بالتعيين رسميا فى المسابقة.