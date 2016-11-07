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حبس صاحب مخزن لحيازته 6 أطنان دقيق غير صالح للاستهلاك بالشرابية

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حبس صاحب مخزن لحيازته 6 أطنان دقيق غير صالح للاستهلاك بالشرابية حبس صاحب مخزن لحيازته 6 أطنان دقيق غير صالح للاستهلاك بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحبس صاحب مخزن للمواد الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 6 أطنان دقيق غير صالح قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

 

كانت معلومات قد وردت لشرطة ، مفادها قيام صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة القاهرة، بحيازة كميات من الدقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين بالسوق السوداء، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

وداهمت قوة أمنية المخبز المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مالكه و 6 أطنان دقيق غير صالح ومستلزمات إنتاج وتصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.


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مصر 365

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