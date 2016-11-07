وزير خارجية النمسا: تركيا اجتازت الخط الأحمر منذ فترة طويلة

دعا وزير خارجية النمسا المحافظ، سباستيان كورتس، إلى إدانة تركيا بشكل واضح مرجعا السبب إلى الأحداث الحالية التى تشهدها، وقال “البلد الذى يحاول اعتقال الصحفيين وقادة المعارضة لا يوجد له مكان فى الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح الوزير موقفه من ما يجرى فى تركيا، مؤكدا “بالنسبة لى لقد اجتازت تركيا الخط الأحمر منذ فترة طويلة”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال كورتس، فى تصريح صحفى، تطرق فيه إلى تهديد تركيا بفسخ اتفاقية اللاجئين فى حال عدم تحرير المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة شينجن، “لا يجب أن نسمح بابتزازنا”، وشدد فى المقابل على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بحماية حدودها الخارجية، وأشار إلى النموذج الاسترالي فى التعامل ومواجهة المهاجرين القادمين عبر البحر، فى إشارة إلى احتجاز اللاجئين على جزر أو إرسالهم إلى مخيمات مؤقتة فى بلدان أخرى بالاتفاق معها تقوم باستضافتهم حتى إعادة ترحيلهم إلى دولهم.

جدير بالذكر أن الوزير، سباستيان كورتس، كان قد استدعى مؤخرا القائم بأعمال السفارة التركية، احتجاجًا على اعتقال زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، مصطفى دميرطاش وفيغان يوكسك، مع عدد من البرلمانيين الذين يمثلون الحزب، كما خرجت مظاهرة عفوية وقفت أمام مبنى البرلمان فى العاصمة فيينا بمشاركة نحو 500 فرد، احتجاجًا على اعتقال قيادات حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الداعم للأكراد.