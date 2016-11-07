محلب: أطالس الأوقاف الأهلية والخيرية مستندات دامغة لإثبات الحقوق

قال الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف – المتحدث الرسمي باسم لجنة حصر أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها وإزالة التعديات الواقعة عليها، والتي انعقدت مساء أمس الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية – إن اللجنة قد أحيطت علما بأن وزارة الأوقاف، وضعت يدها على جميع الأطالس والوثائق التي تحدد وبمنتهى الدقة جميع الأوقاف الأهلية والخيرية ومساحاتها وحدودها ونوعها “أهلي أو خيري” على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قال “محلب”، إن هذه الوثائق تعد مستندات دامغة لإثبات حق الأوقاف، سواء في مجال التقاضي، أم في كشف أي تلاعب أو تزوير يكون قد وقع عليها في أي فترة تاريخية مهما بعدت، كما أنها ستساعد على إزالة جميع التعديات الواقعة على أي منها، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق، في توثيق أملاك الوقف، حيث تقوم اللجان المشتركة بين الأوقاف والاتصالات والمساحة بعملية رفع مساحي وأرشفة إلكترونية لجميع أملاك الوقف.

وأوصت اللجنة بعمل متحف أو مكتبة وثائقية تضم جميع الأطالس والوثائق والمخطوطات النادرة في مجال الوقف بما يبرز أوجه وعظمة حضارتنا في مجال الوقف وجوانبه الإنسانية.