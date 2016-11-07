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مقتل 27 من المليشيات الحوثية فى محافظات البيضاء وتعز والجوف اليمنية

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مقتل 27 من المليشيات الحوثية فى محافظات البيضاء وتعز والجوف اليمنية مقتل 27 من المليشيات الحوثية فى محافظات البيضاء وتعز والجوف اليمنية

ارشيفية

قتل 27 من مليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فى محافظات البيضاء وتعز والجوف فى الاشتباكات التى جرت بين هذه المليشيات وبين قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له خلال الساعات الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن 12 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب 6 آخرون فى عمليات نوعية قامت بها المقاومة فى عدة مناطق بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وفى محافظة تعز جنوب غربي البلاد قتل 10 من عناصر المليشيات وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى وقعت بين القوات الحكومية وهذه المليشيات فى جبهات متفرقة كانت أشدها فى مناطق الصلو والأحكوم جنوبي مدينة تعز، قتل فيها مشرف مليشيات الحوثيين فى الصلو .

وأشارت مصادر المقاومة المؤيدة للشرعية اليمنية إلى مقتل 4 من القوات الحكومية وإصابة 6 آخرين خلال الاشتباكات .

وقد استطاعت القوات الحكومية – حسب الوكالة – تطهير قريتي حمدة والصيرتين بمديرية الصلو بعد هجوم شنوه على مواقع المليشيات، كما قامت القوات بشن هجوم على مواقع المليشيات فى منطقة الأحكوم ودارت اشتباكات عنيفة تمكنت فيها من تطهير جبل سعد والتقدم باتجاه منطقة الزبيرة جنوب تعز.

وفى محافظة الجوف شمالي اليمن على الحدود وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فى جبهة الساقية جنوب غرب مديرية الغيل بين الجيش اليمني والمليشيات الحوثية، فى الوقت الذى قصفت فيه طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع للمليشيات فى مديرية المتون، مما أسفر عن مقتل 5 من هذه المليشيات وإصابة عدد كبير منهم.

وفى محافظة مأرب وسط اليمن اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية باترويت التابعة لقوات التحالف العربي مساء أمس صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات باتجاه المدينة ودمرته.

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أونا

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