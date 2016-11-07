أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سكاى نيوز: قوات البشمركة تبدأ معركة تحرير معسكر "بعشيقة" من داعش

Google+ Print
سكاى نيوز: قوات البشمركة تبدأ معركة تحرير معسكر "بعشيقة" من داعش سكاى نيوز: قوات البشمركة تبدأ معركة تحرير معسكر "بعشيقة" من داعش

>كتب: هاشم الفخرانى

بدأت قوات البشمركة الكردية، اليوم الإثنين، اقتحام بلدة بعشيقة شرقى الموصل، فى إطار عملية استعادتها من قبضة تنظيم داعش، التى انطلقت منذ أسابيع قليلة.

وذكرت سكاى نيوز ، أن  قوات البشمركة استعادت السيطرة على قريتين قرب بلدة بعشيقة، وواصلت حصار البلدة قبل البدء بدخولها اليوم، مع تكثيف القصف المدفعى منذ ساعات الفجر الأولى.

وتشارك في معارك استعادة الموصل الشرطة الاتحادية، التى تعتبر جزءا من القوات التى تتقدم باتجاه الموصل لاستعادتها من التنظيم، فى معركة يرجح أن تكون الأكبر فى العراق منذ الغزو الأميركى عام 2003.

من جهة أخرى، أقدمت القوات الكردية على تدمير منازل مئات العرب وترحيلهم من مدينة كركوك ، فى ما يبدو أنها عمليات انتقامية ردا على هجوم شنه تنظيم داعش في الآونة الأخيرة، حسبما أشارت الإثنين منظمة العفو الدولية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017