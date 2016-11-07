سكاى نيوز: قوات البشمركة تبدأ معركة تحرير معسكر "بعشيقة" من داعش

كتب: هاشم الفخرانى

بدأت قوات البشمركة الكردية، اليوم الإثنين، اقتحام بلدة بعشيقة شرقى الموصل، فى إطار عملية استعادتها من قبضة تنظيم داعش، التى انطلقت منذ أسابيع قليلة.

وذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن قوات البشمركة استعادت السيطرة على قريتين قرب بلدة بعشيقة، وواصلت حصار البلدة قبل البدء بدخولها اليوم، مع تكثيف القصف المدفعى منذ ساعات الفجر الأولى.

وتشارك في معارك استعادة الموصل الشرطة الاتحادية، التى تعتبر جزءا من القوات التى تتقدم باتجاه الموصل لاستعادتها من التنظيم، فى معركة يرجح أن تكون الأكبر فى العراق منذ الغزو الأميركى عام 2003.

من جهة أخرى، أقدمت القوات الكردية على تدمير منازل مئات العرب وترحيلهم من مدينة كركوك ، فى ما يبدو أنها عمليات انتقامية ردا على هجوم شنه تنظيم داعش في الآونة الأخيرة، حسبما أشارت الإثنين منظمة العفو الدولية.