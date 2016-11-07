قوات حرس الحدود تضبط 665 مهاجرا غير شرعى و 200 ألف قرص ترامادول

كتب زكى القاضى

تمكنت عناصر حرس الحدود، المكلفة بتأمين المعابر والمعديات، بنطاق الجيش الثاني الميدانى، من ضبط 11 سيارة، عثر بداخلها علي كميات من المواد المخدرة تقدر بـ 40 كجم من مادة الهيروين المخدر، و4 كجم من جوهر الحشيش، وكميات من نبات البانجو المخدر وبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ، حيث واصلت قوات حرس الحدود نشاطها بكل إصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية .

ونجحت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى فى ضبط 8 سيارات عثر بداخلهم على 5422 لفافة لنبات البانجو المخدر، تزن 11758.5 كجم و 2500 قاروصة سجائر، غير خالصة الرسوم الجمركية، وعدد من المعدات وماكينات توليد الكهرباء، ومواتير سحب المياه وقطع غيار السيارات المهربة بطرق غير قانونية الي داخل سيناء .

وفي المنطقة الغربية العسكرية، نجحت عناصر حرس حدود فى ضبط 23 عربة تستخدم فى أعمال التهريب محملة بـ47816 قاروصة سجائر و200 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر، و48 ألف قرص تامول، وكميات من جوهر الحشيش المخدر، وكميات من المشغولات الفضية تزن 890 كجم، فضلا عن اجهزة اتصال بالقمر الصناعي وأجهزة ووحدات كهربائية مهربة وضبط 665 فرد هجرة غير شرعية من جنسيات .

وتمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الجنوبية العسكرية، من ضبط 4 عربات، تستخدم فى أعمال التهريب، عثر بداخلها علي 325 عبوة لجوهر الحشيش المخدر و بندقية آلية عيار 7.62×39مم وبندقية ألية (FN) و بندقية خرطوش و6 خزنة آلية و2 بندقية صيد وكمية من الطلقات مختلفة الاعيرة ، وضبط عملية صيد جائر في منطقة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر ، كما تم ضبط 2 جهاز للكشف عن المعادن وكمية كبيرة من الحجر الصخري الذي يستخرج منه خام الذهب، والقبض علي 9 سودانيين خلال محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية ، وقد تم عرض جميع وقائع الضبط على النيابات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .