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وكيل تعليم شمال سيناء يلتقى 8 طلبة موهوبين بالعريش لبحث مطالبهم

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وكيل تعليم شمال سيناء يلتقى 8 طلبة موهوبين بالعريش لبحث مطالبهم وكيل تعليم شمال سيناء يلتقى 8 طلبة موهوبين بالعريش لبحث مطالبهم

الإثنين، 07 نوفمبر 2016 09:37 ص

>شمال سيناء ـ محمد حسين

التقى الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء 8 طلبة موهوبين فى مجالات مختلفة بمكتبه فى ديوان المديرية.

 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن تم خلال اللقاء  الاستماع لتجاربهم وتشجيعهم على مواصلتها، وبحث مطالبهم المختلفة وهم "الموهبة الصغيرة دارين هانى عبد الهادى فى مجال الرسم بمدرسة العربى للغات، وحافظ تامر يوسف على صاحب موهبة فى مجال  العلوم والرياضيات بمدرسة العربى للغات، ومحمود محمد فوزى صاحب موهبة فى كرة قدم  بمدرسة العريش الإعدادية بنين، وإيهاب محمد أبوشيته موهبة البرمجيات وكمبيوتر، ومهند محمد العبد محمد عوض  مبتكر نظرية فيزياء، وعمرو عادل جبارة أحمد، مخترع، ومحمد طارق قطامش  مصمم صور وصور متحركة وانيماشن، وأحمد مصطفى كمال الدين مصمم صور وصور متحركة، وجميعهم  من طلبة مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بالعريش".

 

 

 


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