"مدبولى" يصل مدينة أسوان الجديدة لتسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى

أسوان – عبد الله صلاح

وصل، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إلى مدينة أسوان الجديدة، للبدء فى تسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى لعدد من الحاجزين.

وتشمل جولة وزير الإسكان بمحافظة أسوان، اليوم، الاثنين، وضع حجر الأساس لمستشفى أسوان الجديدة، ثم التوجه إلى مدينة نصر النوبة، لتفقد الإسكان الاجتماعى.

وعقب ذلك يتجه "مدبولى" إلى منطقة الصداقة الجديدة، لتفقد محطة الصرف الصحى وتفقد وحدات الإسكان الاجتماعى، ثم التحرك بعد ذلك إلى محطة صرف كيما 1 و2 ، ثم التحرك إلى منطقة جبل شيشه وتفقد توسعات محطة مياه الشرب.