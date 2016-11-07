أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مدبولى" يصل مدينة أسوان الجديدة لتسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى

Google+ Print
"مدبولى" يصل مدينة أسوان الجديدة لتسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى "مدبولى" يصل مدينة أسوان الجديدة لتسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى

>أسوان – عبد الله صلاح

وصل، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إلى مدينة أسوان الجديدة، للبدء فى تسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى لعدد من الحاجزين.

 

وتشمل جولة وزير الإسكان بمحافظة أسوان، اليوم، الاثنين، وضع حجر الأساس لمستشفى أسوان الجديدة، ثم التوجه إلى مدينة نصر النوبة، لتفقد الإسكان الاجتماعى.

 

وعقب ذلك يتجه "مدبولى" إلى منطقة الصداقة الجديدة، لتفقد محطة الصرف الصحى وتفقد وحدات الإسكان الاجتماعى، ثم التحرك بعد ذلك إلى محطة صرف كيما 1 و2 ، ثم التحرك إلى منطقة جبل شيشه وتفقد توسعات محطة مياه الشرب.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365