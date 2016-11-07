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استبعاد مدير إدارة التعليم الإبتدائى شرق شبرا الخيمة بسبب الإهمال

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استبعاد مدير إدارة التعليم الإبتدائى شرق شبرا الخيمة بسبب الإهمال استبعاد مدير إدارة التعليم الإبتدائى شرق شبرا الخيمة بسبب الإهمال

>القليوبية - حسن عفيفى

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير إدارة التعليم الإبتدائى بإدارة شرق شبرا الخيمة، ومدير مدرسة 23 يوليو الإبتدائية بسبب التقاعس والإهمال فى متابعة سير العملية التعليمية.

 

 

جاء ذلك عقب الزيارة المفاجئة التى قام بها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقه عادل عطيه مدير عام التعليم العام بالمديرية، وصبرى عبد الشافى مدير إدارة شرق شبرا الخيمة، وفريقا من إدارة المتابعة بالمديرية وإدارة شرق شبرا الخيمه عددا من مدارس الإدارة، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها بداخل المدارس.

 

 

وتفقد عجلان، مدرسة 23 يوليو وتفقد الفصول والمكتبة، ومعمل الحاسب الآلى، وأكد على إجراءات النظافة والبيئة وتوفير المناخ المناسب لسير العملية التعليمية.

 

 

وحذر عجلان خلال جولته، من أى تجاوز أو تقصير فى العملية التعليمية وعلى تفعيل الأنشطة الطلابية والإنضباط داخل الفصول، محذرا أى مدير من التقاعس أو التهاون وإلا سيحال للتحقيق.

 

 

فيما تفقد عادل عطية مدرستى عمر بن عبد العزيز الإبتدائية ومدرسة الشيماء الرسمية للغات وأكد على الحضور و الإنصراف والنظافة والتوعية داخل الفصول وتسليم الكتب لجميع الطلاب دون الربط بالمصروفات.

 

 


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