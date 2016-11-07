مدرسة جريس الثانوية بأشمون تحصل على شهادة الجودة

المنوفية - محمود شاكر

أعلن محمد صحصاح مدير الإدارة التعليمية بأشمون، عن حصول مدرسة جريس الثانوية على شهادة الجودة .

وأوضح صحصاح أن لجنة الاعتماد والجودة تفقدت المدرسة السبت الماضى، وجاء قرارها باعتماد الجودة للمدرسة بناء على ما تم من أعمال بها وجودة فى التعليم تجعلها فى مصاف المدارس بالمركز.

وأشار إلى أن المدرسة شهدت عددا من الزيارات لتفقدها عقب اعتمادها، حيث زارها المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة أشمون للوقوف على المقومات التى تساعد على اعتماد عدد من المدارس الأخرى بالمركز.

وأكد الوراقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يسعى إلى إدراج عدد من المدارس بالمركز ضمن برنامج الاعتماد والجودة، خلال الفترة القادمة من خلال التوفير للمقومات الأساسية للدخول فى تلك المنظومة.