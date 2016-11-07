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سوزوكي تطلق الجيل الجديد من دراجتها “جي إس إكس- آر 1000″

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سوزوكي تطلق الجيل الجديد من دراجتها “جي إس إكس- آر 1000″ سوزوكي تطلق الجيل الجديد من دراجتها “جي إس إكس- آر 1000″

الدراجة النارية السوبر رياضية ” GSX-R1000″ (د ب أ)

كشفت شركة سوزوكي النقاب عن الجيل السادس من دراجتها النارية GSX-R1000، التي تنتمي لفئة الموديلات السوبر رياضية الصالحة للسير على الطرقات العادية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن دراجتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 999.8 سنتيمتر مكعب بقوة 148.6 كيلووات/202 حصان، مع عزم دوران أقصى 117.6 نيوتن متر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتزن الدراجة الجديدة حوالي 200 كلغ بفضل هيكل إطار الألومنيوم، كما يتوفر من الدراجة النسخة المحدودة GSX-R1000R، التي تم تجهيزها ببعض الوظائف الإضافية مثل Launch-Control أو Quick-Shift، التي تتيح نقل الحركة بدون تشغيل القابض.

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