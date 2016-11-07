ثوب جديد لبي إم دبليو «إم 2» من هامان

نشرت شركة التعديل هامان موتورسبورت الألمانية صوراً تشويقية لتعديلاتها، التي تقدمها لسيارة بي إم دبليو “إم 2″

وأوضحت هامان أنها تقدم لأيقونة بي إم دبليو باقة عناصر أيروديناميكية لتضفي على السيارة المزيد من الجاذبية والملامح الرياضية، والتي تضم مثلا شفة جديدة للاسبويلر الأمامي، والتي تضفي على مقدمة السيارة المزيد من الشراسة، بالإضافة إلى العتبات الجديدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى الصعيد التقني، من المتوقع أن تجري شركة هامان تعديلات على محرك السيارة المكون من ست أسطوانات على شكل مستقيم لزيادة قوته من 370 إلى 450 حصان، وكذلك لتقليل معدل التسارع القياسي البالغ 2ر4 ثانية من الثبات إلى 100 كلم/س.