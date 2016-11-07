ضبط 3 أشخاص خطفوا تاجر دواجن لطلب فدية فى أسيوط

مراسل«ONA»:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ديروط، القبض على 3 أشخاص قاموا بخطف تاجر دواجن وطلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه.

كان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من “خ ع ف” 46 سنة أخصائى اجتماعى بمدرسة صنبو الإبتدائية دائرة المركز أنه أثناء تواجده أمام مسكنه بقرية صنبو دائرة المركز رفقة المدعو “م ك ك ز” 37 سنة تاجر دواجن وسمسار أراضى فؤجىء بتوقف سيارة “8 راكب” مينى باص ونزول “4″ أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم سلاح نارى وقاموا باختطاف الأخير وإطلاق أعيرة نارية والاستيلاء على الهاتف المحمول خاصته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالإشتراك مع فرع الأمن العام ضم ضباط مباحث مركز ديروط وفرع بحث الشمال برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية.

> وكشفت التحريات ورود اتصال تليفونى لأهلية المجنى عليه يفيد قيام الجناه بالتخلى عن المختطف وإطلاق سراحه لإصابته بطلق نارى بالفخذ الأيمن بمنطقة دير القصير دائرة مركز القوصية وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى وبسؤاله شفاهة أيد مضمون ما جاء بأقوال المبلغ ونفى معرفته بالجناه.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من “و س ع”28 سنة تاجر دواجن و”ش ع ج” 39 سنة تاجر دواجن و”ع ع ع م” 47 سنة تاجر دواجن و”م ا ع س” 38 سنة عاطل و”م س ع” 30 سنة عاطل و”ا م ا م” 40 سنة عامل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك وباقى المتهمين الهاربين وأرشدوا عن دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تم استخدمها فى تتبع المجنى عليه “تم ضبطها”.

وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والسلاح المستخدم والسيارة وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات.