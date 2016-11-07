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«الزراعة» تستعد لإقامة مهرجان الخيول العربية بمحطة الزهراء لتنشيط السياحة

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«الزراعة» تستعد لإقامة مهرجان الخيول العربية بمحطة الزهراء لتنشيط السياحة «الزراعة» تستعد لإقامة مهرجان الخيول العربية بمحطة الزهراء لتنشيط السياحة

 

وزارة الزراعة

إستعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لإقامة مهرجان محطة الزهراء الحادي والعشرون، والبطولة الثامنة عشر لجمال الخيول العربية، وذلك خلال الفترة من 17 الى 20 نوفمبر الجارى.‏

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المسابقة تقام بالتنسيق مع منظمة “الايكاهو”، بإعتبارها واحدة من أهم المنظمات الدولية المعنية بإدارة مسابقات جمال الخيل العربية، والتي تم تأسيسها عام 1983، من عشر دول أوروبية، مشيرة الى أن الهيئة الزراعية المصرية تمثل جمهورية العربية في هذه المنظمة، حيث حصلت على العضوية الكاملة فيها عام 1988، وذلك بإقرار وموافقة جميع أعضاء المنظمة، بعد ان كانت عضواً مراقباً فقط فيها.‏

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يشترك في هذا المهرجان الخيول ذات النسب العربى، والمسجلة بالهيئة كخيول عربية أصيلة، فضلاً عن عرض عدد من فرسات الخيول والولادات الحديثة والمهارى والطلائق، بحضور عدد من مسئولى وزارة الزراعة والشخصيات العامة في مصر.‏

وأشارت الوزارة الى أن هذه الفاعلية ستساهم بشكل كبيراً جداً في تنشيط السياحة في مصر، حيث من المقرر ان يشارك فيها عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، بإعتباره حدثاً دولياً هاماً.

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