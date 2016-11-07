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الليلة.. ثروت الخرباوي يكشف حقيقة «حسم» الإرهابية مع عمرو أديب على «ON E»

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الليلة.. ثروت الخرباوي يكشف حقيقة «حسم» الإرهابية مع عمرو أديب على «ON E» الليلة.. ثروت الخرباوي يكشف حقيقة «حسم» الإرهابية مع عمرو أديب على «ON E»

الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف عمرو أديب – خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامجه “كل يوم”، المذاع على شاشة “ON E” – الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، للحديث بالوثائق عن حركة حسم الإخوانية، والتي أعلنت – في الفترة الأخيرة – مسؤوليتها عن عدد من الحوادث الإرهابية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت أمس بحبس 16 متهمًا جديدًا من عناصر تنظيم الإخوان التابعين لحركة “حسم”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة مع المتهمين، لتورطهم في واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز عثمان، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، فضلًا عن محاولة اغتيال رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم ومرافقيه.

ويكشف أديب – خلال الحلقة – عن تفاصيل جديدة تخص حقيقة تنظيم “حسم” الإهاربي، مع ثروت الخرباوي، والذي يعد من أبرز الخبراء في شؤون جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية، نظرًا لخلفيته التاريخية كقيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، حيث أصدر أكثر من كتاب تناول بنية تنظيم جماعة الإخوان، والكثير من أسرار ذلك التنظيم مثل كتابه “سر المعبد”، وكتاب “قلب الإخوان”.

ومن المقرر أن تنطلق الفقرة الثانية من البرنامج، باستضافة المطرب الشاب محمد رشاد.

“محمد رشاد”، من مواليد 1987، ذاعت شهرته عندما شارك في برامج المسابقات الغنائية التي نظمتها إحدى الفضائيات، حيث فاز في إحدى البرامج بالمركز الأول.

وتضمنت قائمة أعمال “رشاد” الفنية عددًا من الأغنيات منها:” أغنية تتر مسلسل سلسال الدم، تحيا ، وهات العيش”، كما شارك في احتفالات ذكرى حرب أكتوبر، وذلك من خلال أوبريت مصر المكان والمكانة، الذي طرحته وزارة الدفاع، وتم تصويره في استاد الدفاع الجوي وشارك فيه العديد من النجوم .

محمد رشاد يبدع اليوم من جديد، مع الاإعلامي الكبير عمرو أديب، في برنامجكم المفضل “كل يوم”، المذاع في تمام التاسعة والنصف على شاشة ON.E، بالتزامن مع إذاعته على راديو نغم FM.

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